Mercato Juve, da De Paul a Sudakov: rinforzi in arrivo, tutte le novità

La partita contro l'Inter ha dimostrato che la Juve può e deve lottare per lo scudetto. I bianconeri hanno tutte le caratteristiche per vincere il campionato, ma Allegri tra infortuni e squalifiche deve sempre fare i conti con una rosa non al meglio delle sue potenzialità.

Per questo in vista del mercato di gennaio la Vecchia Signora sta preparando almeno un rinforzo. Come riportato dal Corriere dello Sport, se da una parte Iling Junior potrebbe essere ceduto, dall'altra i bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista. I nomi che piacciono di più sono quelli di De Paul dell'Atletico Madrid e FabianRuiz del PSG, entrambi ritenuti però troppo costosi. Per questo si valutano alternative: piacciono Spertsyan del Krasnodar e Samardzic dell'Udinese, ma permane il dubbio sulla loro possibile resa nell'immediato.

Ma Giuntoli è a caccia anche di un giocatore più offensivo. Continua a circolare l'idea di un possibile tridente d'attacco, opzione che però non scalda Allegri che invece con il 3-5-2 ha trovato equilibrio e solidità. In questo caso, però, i nomi sono accostati ai bianconeri sono quelli di Berardi del Sassuolo e Sudakov dello Shaktar Donetsk, così come Sancho del Manchester United.

