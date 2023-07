Mercato Juve, Ceccarini: “Vlahovic? Tre squadre su di lui”

Intervenuto su TMW, Nicolò Ceccarini ha parlato del calciomercato della Juventus. Il giornalista ha spiegato come la priorità del club bianconero sia quello di cedere alcuni degli esuberi prima di poter affondare sulle entrate. Ecco cosa ha detto: "La Juventus continua a lavorare alle cessioni. È evidente che gli argomenti più caldi sono quelli relativi ad Arthur, McKennie e Zakaria, tenendo presente che anche Bonucci è sul piede di partenza". Ma tra i giocatori più caldeggiati della rosa della Juventus ci sarebbe anche Dusan Vlahovic. Il giocatore sarebbe ambitissimo dalle super potenze estere: "Qualcosa potrebbe muoversi più avanti anche su altri fronti. Uno di questi riguarda Vlahovic. L’attaccante bianconero è pronto a ripartire per la nuova stagione, in cui punta ad un riscatto anche se il suo futuro resta ancora incerto. Se dovesse arrivare un’offerta intorno agli 80 milioni di euro il club bianconero potrebbe prenderla in considerazione. A oggi ci sono vari interessamenti ma non ancora offerte concrete. Il Chelsea si sta facendo vivo, anche il Psg è pronto ad alzare il pressing ma attenzione pure al Tottenham. In caso di addio di Vlahovic la Juventus dovrebbe trovare una soluzione alternativa visto che in rosa avrebbe solo Milik e Kean".