Mercato Juve, Ceccarini: “Tre giocatori in trattativa con i bianconeri”

Il diretto di TMW Niccolò Ceccarini ha parlato a 360° delle trattative più calde che vede coinvolte le squadre italiane. In merito alla Juventus, avrebbe rivelato i movimenti in entrata, a partire dalla situazione legata a Milik. Ecco cosa ha detto: "Il quadro dirigenziale è ormai chiaro. Manna, promosso nel corso di questa stagione dall’Under 23, si sta già muovendo. Per il momento sul fronte Giuntoli non ci sono novità e per questo il club bianconero sta iniziando a programmare. Una prima decisione è stata presa: Milik non verrà riscattato. L’anno scorso la società bianconera aveva raggiunto un’intesa per un acquisto a titolo definitivo a 7 milioni. Milik rientrerà così al Marsiglia. Resta da capire quale sarà ora il suo futuro. La Juventus potrebbe anche tentare di fare un’offerta più bassa al club francese ma attenzione anche alla Lazio. Sarri lo conosce bene (lo ha avuto a disposizione a Napoli) e per i biancocelesti sarebbe un’ottima soluzione per rafforzare l’attacco. Darebbe così un cambio a Immobile visto anche l’importante impegno in Champions League".