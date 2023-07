Mercato Juve, Ceccarini: “Bonucci in bilico, priorità esterno di destra”

Intervistato per TMW, Niccolò Ceccarini ha parlato di calciomercato. Il giornalista si è focalizzato particolarmente sui movimenti in casa Juventus ora che è finalmente ha ufficializzato Cristiano Giuntoli. La priorità da tempo rimane la cessione degli esuberi della rosa, ma attenzione anche alla posizione di Leonardo Bonucci. Ecco cosa ha detto: "In movimento c’è anche la Juventus, che in questo momento è concentrata soprattutto sulle partenze. Il neo ds Giuntoli infatti dovrà trovare una sistemazione ad Arthur, McKennie e Zakaria. Per quest’ultimo ci sono West Ham ed Everton. L’obiettivo è venderli a titolo definitivo. Anche la posizione di Bonucci è in bilico. Nonostante un altro anno di contratto, il centrale bianconero potrebbe andare via. Possibile una soluzione all’estero".