News Juve / Mercato, Allegri boccia un titolare: possibile clamoroso scambio!

Adrien Rabiot non starebbe convincendo il tecnico Massimiliano Allegri, che vedrebbe il suo futuro lontano da Torino. Il direttore sportivo bianconero, Federico Cherubini sarebbe già a lavoro per cercare una soluzione.

Il centrocampista francese non avrebbe colpito particolarmente il tecnico livornese già da inizio agosto. Allegri però è costretto a schierarlo in campo per mancanza di alternative nel ruolo.