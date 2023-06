Mercato Juve, asse caldo con l’Empoli: i nomi sul piatto

Il filo del telefono che collega idealmente Juventus ed Empoli si preannuncia particolarmente rovente. I due club, seppure con dimensioni e ambizioni diverse, si caratterizzano per un fattor comune: l'investimento sui giovani. Ecco perché quello tra le due società, a livello di affari di calciomercato, potrebbe risultare ancora una volta un rapporto proficuo. Secondo Tuttosport, il nome più insistente in direzione Torino sarebbe ora quello di Fabiano Parisi , considerato uno dei migliori prospetti nel ruolo del calcio italiano. Il giocatore pare gradire altamente la soluzione bianconera, ma per il momento manca l'accordo tra i due club. In merito, la Juventus non teme la possibilità di trovare una soluzione che accontenti tutte le parti. Forte del patrimonio di gioiellini che potrebbero far gola alla società toscana.

Le soluzioni della Juve per Parisi

Che i rapporti tra Juventus ed Empoli siano eccellenti, lo dimostrano anche i recenti approdi, questa volta in direzione azzurra. Infatti, le ultime trattative tra i due club hanno condotto Marko Pjaca e Koni De Winter in terra toscana. In questo caso la formula scelta è quella del prestito. Specialmente nel caso del difensore belga, la Juve ha avuto la possibilità di valorizzare un elemento come non avrebbe potuto fare da se considerata la grande concorrenza. In realtà, De Winter ha faticato ha ritagliarsi uno spazio importante, così come Pjaca. In quest'ultimo caso, l'esplosione di Tommaso Baldanzi ha rovinato i piani del croato. Non è detto che però la loro esperienza all'Empoli non possa continuare; in alternativa, un ipotesi credibile sarebbe l'inserimento di Matias Soulé nella trattativa per portare Parisi in bianconero.