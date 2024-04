Mentana: “L’avversario più pericoloso? La Juve, con un allenatore diverso…”

Intervistato ai microfoni di Radio Serie A il giornalista e tifoso interista Enrico Mentana ha detto: “L'avversaria più pericolosa l'anno prossimo? La Juventus, immaginando abbia un nuovo tecnico come ad esempio Thiago Motta. Può essere una novità per tutti. Sento dire che la rosa bianconera è scarsa, ma scherziamo? Come ha dimostrato Daniele De Rossi, la stessa rosa con lo stelo in mano a un altro allenatore cambia completamente". Senza Allegri, quindi, la Juve potrebbe tornare a essere l'avversaria numero uno dell'Inter, come in effetti lo è già stato per gran parte di questa stagione. Prima dell'Empoli, infatti, i bianconeri erano testa a testa per lo scudetto: l'anno prossimo sarà di nuovo così?