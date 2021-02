Meneghin: “Cristiano Ronaldo come LeBron James, terzo tempo come nel basket”

L'ex cestista ha parlato

Cristiano Ronaldo è un atleta straordinario, non è certo una novità. Con la doppietta rifilata al Crotone, il portoghese ha ricordato al mondo di essere probabilmente il miglior colpitore di testa del panorama mondiale. Se nel dribbling CR7 non può più sempre contare sulla brillantezza di un tempo, nel gioco aereo non sembra mai essere stato così forte. La grande attitudine al lavoro, la capacità di migliorarsi sempre, lo hanno reso grande. Ma questi decolli verticali, che gli consentono di trafiggere qualunque portiere, lo stanno aiutando a proseguire la sua immensa storia. Per atletismo e preparazione del gesto tecnico, i colpi di testa di Cristiano ricordano molto gli stacchi dei grandi schiacciatori della pallacanestro. Tanti lo hanno accostato a 'His Airness' Michael Jordan o al re di questa epoca NBA, LeBron James. Di questo ha parlato un esperto del settore, uno dei cestisti più vincenti del basket italiano. Dino Meneghin, ex campione e grande tifoso bianconero, ha espresso le sue opinioni su Ronaldo nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. Queste le sue dichiarazioni: