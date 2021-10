Mendes: “Il Pallone d’Oro ha il nome di Cristiano Ronaldo sopra”

L'agente dell'ex giocatore della Juventus ha parlato del suo assistito e del Pallone d'Oro

La Juventus è attesa dalla Roma questa domenica, per la prima di tre sfide che in una settimana diranno molto del futuro dei bianconeri: la Juventus giocherà contro i giallorossi la partita dopo la ripresa a seguito della pausa delle Nazionali, per poi disputare la partita di Champions League contro lo Zenit mercoledì, finendo la settimana a San Siro contro l'Inter. Tre sfide che diranno molto ai bianconeri del loro futuro, ma che serviranno anche a Massimiliano Allegri per testare le condizioni dei giocatori e provare nuove soluzioni tattiche.

Soluzioni che con l'addio di Ronaldo il tecnico toscano sta cercando di perfezionare, e intanto proprio del portoghese ha parlato il procuratore Jorge Mendes , che è stato intervistato dai microfoni di France Football, ai quali ha parlato del Pallone d'Oro di prossima assegnazione. Secondo il procuratore Ronaldo è quello che merita il riconoscimento più di tutti in questa stagione, per quanto fatto vedere e per i record raggiunti, che il giocatore continua a superare e battere senza sosta.

"I numeri di Cristiano Ronaldo dovrebbero bastargli per vincere il Pallone d’Oro. Parlano per lui e dovrebbero essere sufficienti. Ha segnato 115 gol col Portogallo, diventando il primatista mondiale con le nazionali. È il miglior marcatore della storia del calcio: è una cosa decisiva, deve esserlo per il trofeo, perché continua a dimostrare di essere il miglior calciatore della storia. Inoltre Cristiano è stato il capocannoniere del campionato italiano che è molto complesso. Ma è stato anche il miglior marcatore dell’ultimo Europeo, ha il record di gol in Champions League ed è l’unico ad aver vinto tutto in tre Paesi diversi e molto difficili come Italia, Spagna e Inghilterra. Tutto questo con una regolarità unica. Dal mio punto di vista il Pallone d’Oro ha un solo nome: Cristiano Ronaldo. Non ha mai meritato di vincerlo di più che in quest'anno".