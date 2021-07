Mendes incontra la Juventus: Ronaldo vuole rimanere a Torino

Il portoghese avrebbe deciso di continuare la sua avventura in bianconero

redazionejuvenews

La Juventus tra 9 giorni inizierà ufficialmente la nuova stagione, la prima dell'Allegri bis. Il tecnico toscano è tornato a Torino dopo due anni di lontananza, nei quali prima Maurizio Sarri e poi Andrea Pirlo, hanno guidato la squadra bianconera allo Scudetto nel primo anno, e alla vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Italia nel secondo. Il ritorno del tecnico toscano dovrà dare una scossa all'ambiente, che lo scorso anno è sembrato saturo delle vittorie maturate in questi anni. Allegri dovrò riportare entusiasmo e voglia di vincere, con i bianconeri che cercheranno subito di tornare a vincere lo Scudetto, sperando di arrivare fino in fondo in Champions League, che con Allegri in panchina è stata sfiorata per due volte, persa in finale rispettivamente contro il Barcellona e poi contro il Real Madrid.

Si respira quindi grande entusiasmo in casa Juventus, dovuto forse anche alle decisioni di Cristiano Ronaldo. Il portoghese avrebbe infatti rotto gli indugi, e avrebbe deciso di continuare la sua avventura a Torino, spinto anche dal ritorno di Allegri in panchina. Il procuratore del numero 7 George Mendes è infatti in arrivo in Italia, e tra le varie chiacchiere con i dirigenti per i suoi assistiti, ne ha in programma una con Cherubini e la Juventus per definire il futuro del portoghese. Le piste che portano ad un ritorno a Madrid con la maglia del Real o a Manchester con la maglia dello United, sembrerebbero non percorribili, con l'unica pretendente seria che potrebbe essere il PSG.

Ronaldo non sembrerebbe interessato però ad una passaggio a Parigi, per questo il suo futuro sembra sarà a Torino ancora per una stagione. Il prossimo anno gli scadrà il contratto, e non è detto che questo non venga prolungato per un'altra stagione, magari spalmando lo stipendio per non gravare in maniera esagerata sul bilancio bianconero.