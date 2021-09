McKennie viola i protocolli anti COVID: “Mi dispiace per le mie azioni”

Nuova disavventura per il giocatore

Il calciatore della Juventus Weston McKennie non ha preso parte alla partita della sua nazionale di ieri sera, poiché era stato sospeso dalla stessa. Attraverso le sue Instagram Stories, il centrocampista della Juventus ha pubblicato un messaggio scrivendo: "Sfortunatamente sono stato escluso dalla partita per aver violato i protocolli anti covid della squadra. Mi dispiace per come mi sono comportato, tiferò per i ragazzi e spero ti tornare in squadra al più presto".