McKennie scalpita: “Ideale tornare in campo entro la fine di aprile”

Il giocatore della Juventus ha parlato mentre si sta riprendendo dall'infortunio che si è procurato nella partita contro il Villareal in Champions League

La Juventus è attesa domani sera dal Derby d'Italia contro l'Inter , in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium e valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A. La partita contro i nerazzurri sarà la prima con la capienza dello stadio al 100% , ed è previsto il tutto esaurito per la partita, con i tifosi bianconeri che hanno risposto in massa alla vendita dei biglietti, riempiendo lo Stadium in tutti i suoi posti. probabile anche il record di incasso, detenuto per adesso dalla partita di Champions League contro il Villareal, nella quale lo stadio era però ancora al 75% della sua capienza massima.

Nel match di Champions League. dopo un contrasto con Estupinan, il texano aveva riportato una frattura al metatarso, per la quale lo stop doveva essere almeno di due mesi: a 30 giorni di distanza però i miglioramenti si vedono a vista d'occhio, e il giocatore sembra aver ripreso da subito le giuste funzionalità, con la riabilitazione che procede spedita. Proprio per questo nei giorni scorsi si era ipotizzato un suo possibile ritorno in campo prima della fine della stagione, che è stato in parte confermato dal giocatore stesso. Parlando ai microfoni di CBS Sports Golazo, McKennie ha spiegato i suoi intenti: "Il percorso ideale per me in questo momento sarebbe quello di tornare entro la fine di aprile".