McKennie racconta il Black History Month. Il Consolato Usa risponde così…

Con un messaggio sui social, il centrocampista statunitense ha invitato tutti ad informarsi riguardo il Black History Month, che celebra il contributo degli Afroamericani agli USA

redazionejuvenews

Il centrocampista statunitense Weston McKennie, punto di forza dell'undici titolare della Juventus, si è sempre contraddistinto per il suo impegno in campo sociale. Il numero 14 bianconero, che nel corso degli ultimi mesi ha più volte affrontato il tema del "razzismo" in alcune sue interviste, ha voluto invitare tutti, tramite un messaggio sui canali social del club bianconero, ad informarsi sul Black History Month, celebrato negli Stati Uniti ogni mese di febbraio per onorare il grande contributo dato dagli Afroamericani al paese a stelle e strisce. Questo il messaggio dell'ex Schalke 04:

"Ciao a tutti, sono Weston McKennie. Faccio parte della Nazionale di calcio maschile degli Stati Uniti e attualmente gioco per la Juventus. Vorrei parlarvi del Black History Month che gli americani celebrano ogni Febbraio e che ci offre la possibilità di onorare collettivamente i successi, i traguardi e i contributi degli Afroamericani al nostro Paese. Probabilmente avrete sentito parlare di leader dei Diritti Civili come Rosa Parks e il Dr. Martin Luther King Jr. Ma che dire della matematica della NASA Katherine Turner, il cui lavoro è stato fondamentale per portare i primi americani nello spazio. O la pioneristica biochimica Dr. Marie Daly? O Thurgood Marshall, il primo afroamericano nominato alla nostra Corte Suprema? Per conoscere di più sulla storia e la cultura Afroamericana segui le pagine Facebook dell'Ambasciata e dei Consolati degli Stati Uniti durante tutto il mese. C'è molto da imparare, ma se tutto facciamo uno sforzo tutti possiamo fare la differenza. Grazie!".

Immediata è poi arrivata la risposta del Consolato statunitense di Milano che, tramite un tweet, ha voluto ringraziare McKennie per il suo messaggio: "Grazie a @WMckennie e @juventusfc per l'ottimo videomessaggio che invita tutti a conoscere di più sul #BlackHistoryMonth attraverso la pagina Facebook di @USConsMilan - non perdere gli appuntamenti

live con #TransatlanticThursday il 18 e il 25 febbraio. @USMNT":