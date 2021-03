McKennie mette nel mirino Vidal: vicini i suoi record

L'americano sempre più importante nell'economia della squadra di Pirlo

redazionejuvenews

Una settimana è passata da quando la Juventus è stata sconfitta in casa dal Benevento per 0-1, partita che ha segnato l'addio alle residue speranze di vittoria del decimo scudetto consecutivo: i bianconeri sono infatti a 10 punti di distanza dall’Inter, che sembra irraggiungibile, vista anche la differenza di rendimento tra le due squadre e soprattutto quella relativa al calendario. Dopo nove anni quindi la Juventus sembra sarà costretta ad abdicare il torno di regina d'Italia, ma i bianconeri non hanno intenzione di farlo senza combattere. Dal derby in programma sabato all'ultima partita della stagione, la squadra di Andrea Pirlo proverà ad infilare un filotto di vittorie che in questa stagione non si è mai visto: i bianconeri non sono mai riusciti infatti a vincere 4 partite di seguito in Serie A, con un altalena di risultati che li ha portati lontano dalla vetta.

La squadra ha lavorato in questi giorni agli ordini di Andrea Pirlo, che ha avuto a dissezione solo una parte della rosa visti i tanti giocatori impegnati in Nazionale: il tecnico bresciano ha lavorato con i sudamericani, rimasti a Torino per la cancellazione delle partite di qualificazione a causa del COVID, ed oltre a loro e ai non convocati in Nazionale, il tecnico ha ritrovato anche Paulo Dybala, che finalmente potrebbe essere disponibile alla ripresa del campionato.

Dal derby in poi servirà infatti l'aiuto di tutti per raggiungere almeno il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions League, imprescindibile per la Juventus. Poi a fine stagione la società farà le dovute riflessioni, sia sullo staff che sulla squadra, con alcuni giocatori dai quali la Vecchia Signora è già sicura di ripartire. Uno di questi è il centrocampista statunitense Weston McKennie, arrivato in punta di piedi ma rivelatosi forse il migliore acquisto, con Chiesa, dello scoro mercato. Il giocatore ha conquistato la Juventus e i suoi tifosi, e ora punta al record di Arturo Vidal, che nella prima stagione bianconera segnò 7 gol. L'americano è a 5 ed ha ancora tutta la parte finale di stagione per recuperarlo e superarlo.