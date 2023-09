McKennie rivela: “Tornare alla Juve non è stato facile”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro con gli USA, Weston McKennie ha detto: "Tornare alla Juve non è stato facile. Ho lasciato il club in un momento di crisi, immagino si possa dire. E così tornando mi sentivo come se avessi iniziato da zero, ma questa è una sfida per cui sono sempre pronto, una sfida che penso di aver bisogno in questo momento della mia carriera".