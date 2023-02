McKennie: “Giocare in Premier un sogno che diventa realtà”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato dopo il suo approdo in Premier League al Leeds in prestito dai bianconeri

"Sono davvero eccitato. Ovviamente la sessione di mercato invernale è molto veloce, quindi quando ho saputo che era tutto pronto, ho pensato subito: 'Oh cielo! una settimana fa non sapevo se sarei finito da qualche parte e ora sto venendo qui'. Qui ci sono persone che gia conosco, Tyler Adams, Aaronson, Marsch, e sono pronto ad unirmi a loro ed iniziare questa avventura. Ho anche sentito che il tifo e l'atmosfera qui sono incredibili, vedere i tifosi che impazziscono mi da una scarica di adrenalina, che è un qualcosa che moltiplica la mia energia in campo di dieci volte, quindi sono molto eccitato. Giocare in Premier è un sogno che diventa realtà, ho sempre voluto questo".