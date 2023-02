McKennie, esordio con il Leeds da dimenticate per l’ex Juve: “Sembra sovrappeso”

Dopo due stagioni e mezzo con la maglia della Juve , nel corso dell'ultimo mercato invernale Weston McKennie ha lasciato Torino per trasferirsi al Leeds . Il centrocampista americano si è detto entusiasta di poter giocare in Premier League , pronto a affrontare nuove sfide. Per l'ex Juve, però, non è stato il migliore degli esordi . Subentrato al 57' minuto della sfida contro il Nottingham Forest al posto di Roca, McKennie non è riuscito a lasciare il segno .

Su Twitter in molti hanno criticato l'ex centrocampista bianconero, apparso non al meglio della forma fisica. "Sembra sovrappeso" scrive un utente, quale fanno eco "La barba gli nasconde il doppio mento, sembra un po' sovrappeso per essere un calciatore professionista" o "Un po' troppa pizza dopo i Mondiali???!" per finire con "Sembra un po' flaccido". Insomma: McKennie non ha fatto una buona impressione, ma ci sarà tempo per far cambiare idea a tutti.