McKennie, elogio dell’ex Padova Lalas: “Un calciatore rock and roll, alla Juve…”

TORINO- Giorno di gara per la Juventus, che stasera all’Allianz Stadium ospiterà il Sassuolo nel posticipo della diciassettesima giornata di campionato. Tra le file dei bianconeri, dal primo minuto, dovrebbe partire il centrocampista statunitense Weston McKennie, tra i giocatori più in forma dell’ultimo periodo e risultato decisivo anche nel successo di mercoledì a San Siro sul Milan, quando ha firmato la rete del definitivo 3-1. Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Alexis Lalas, ex difensore con un passato nel Padova e nella Nazionale a stelle e strisce, ha esaltato l’ex centrocampista dello Schalke04:

"McKennie è un calciatore rock and roll. Con la sua forza fisica e mentale penso che a Torino possa rendersi protagonista di cose eccezionali. Tra tanti grandi giocatori creativi e di qualità serviva un profilo così. Per la Juve, poi, il suo arrivo è anche una grande opportunità commerciale verso il mercato degli Stati Uniti. Se in campo dai a Weston un determinato compito lui lo esegue subito. Può fare diversi lavori in campo, ma penso gliene debba essere assegnato uno solo. E, come insegnante, non poteva capitargli un allenatore migliore di Pirlo. Deve approfittarne per crescere. Ma gli italiani ameranno anche quello che può dare fuori dal campo, la sua personalità. Sorride molto e non ha paura di esprimersi anche su temi di grande delicatezza. Sono fiero di lui, perchè ha una testa e una voce e le sa usare quando serve. L'Italia mi ha reso una persona e un calciatore migliore. Auguro a Weston che lo stesso possa succedere anche a lui".