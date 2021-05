McKennie e la top5 Champions: “Buffon del 2006, Ronaldo, e…”

L'americano ha stilato la sua squadra top

Dei bianconeri ha parlato anche l'ex giocatore Mattia De Sciglio: ""Sono molto contento di come sta andando il prestito al Lione, ma per esserlo ancora di più dobbiamo scavalcare il Monaco al terzo posto per fare i preliminari di Champions. Quando a ottobre mi hanno proposto di venire qui avevo qualche dubbio, ma in poco tempo mi sono ricreduto e oggi mi sento di dare un 8 pieno a quest'esperienza. A Lione ho trovato un grande club e non è un caso che l'anno scorso hanno fatto fuori dalla Champions prima noi e poi il City. Un ritorno alla Juve? A me piacerebbe rimanere qui, mi trovo molto bene sia in campo che fuori; in alternativa, vorrei continuare all'estero, magari in Premier League: quello inglese è un campionato affascinante, ho sempre avuto un debole per il Chelsea. A Buffon consiglierei di venire al Lione, anche se qui con i portieri siamo messi bene e mi ha stupito molto Anthony Lopes, forte ed esplosivo. Garcia mi ricorda Allegri, con lui ho giocato sia nella difesa a quattro che in quella a tre, a destra, a sinistra e anche al centro".