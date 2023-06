McKennie accoglie Weah… su Instagram

Per l'esterno statunitense, figlio di Weah che ha manifestato poco tempo fa il suo tifo per la Vecchia Signora, è pronto un contratto quinquennale a due milioni di euro a stagione: la sua duttilità gli permetterà di ricoprire molti ruoli, anche se quello principale dovrebbe essere al posto di Cuadrado. Giovedì 29 giugno il giocatore sarà in Italia e si sottoporrà alle visite mediche, per poi recarsi in sede per la firma sul contratto. Il suo arrivo non è passato inosservato ai suoi compagni, con il connazionale McKennie che ha voluto dargli il benvenuto tramite le sue Instagram Stories.