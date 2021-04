Mbappè: “Messi e CR7? Sono io il migliore”

La stella del PSG ha lanciato una frecciata ai due alieni del calcio

SU MESSI E RONALDO - "Ogni volta che scendo in campo mi dico sempre che sono il migliore, ma secondo me Messi e Ronaldo hanno un miliardo di cose in più di me. Sono loro i più forti. Io continuo a ripetermi che sono il top perché non mi pongo mai limiti dando sempre il meglio. Magari a volte qualcuno non lo capisce e si crea una barriera nelle relazioni, dove non si capisce realmente cosa sia la personalità. Per alcuni è semplicemente non lasciare calciare un rigore a un compagno, avere un ingaggio migliore della stella della squadra rivale; ma non è solo quello. La personalità è anche nella preparazione, è il superare se stessi che va ben oltre queste cose superficiali. Ma sarebbe un discorso molto lungo".