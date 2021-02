Mbappè batte tutti i record: superati Messi e CR7

TORINO – Mancano poche ore al fischio di inizio tra Porto e Juventus nel match di andata degli ottavi di Champions, dove i bianconeri tenteranno sin da subito di ipotecare il passaggio del turno. Non sarà sicuramente un’impresa semplice ma la Vecchia Signora è chiamata a reagire dopo lo stop rimediato nella trasferta di Napoli che, come dichiarato anche da Chiellini in conferenza stampa non è sicuramente un campanello di allarme. Potrebbe diventarlo però, qualora il risultato della gara del Do Dragao non dovesse sorridere al club della Continassa, rievocando magari vecchi fantasmi come quelli visti nel doppio confronto contro i francesi del Lione nella passata stagione. I tifosi juventini sperano di poter arrivare piu lontano possibile in questa competizione, sognano quel tetto d’Europa che manca da piu di 20 anni.

Obiettivo che non sarà affatto semplice da portare a casa, soprattutto vedendo la concorrenza agguerrita che sta emergendo da questo torneo. Con il Barcellona ormai quasi del tutto eliminato, salvo clamorosi colpi di scena come gia capitato tre stagioni fa nel 6-1 al Camp Nou proprio contro il PSG, le candidate alla vittoria finale sono i campioni in carica del Bayern e appunto, il club transalpino trascinato da un devastante Mbappè, autore di una tripletta ieri nel tempio di Messi. Ma oltre a portarsi il pallone a casa, L’Enfant Prodige ha siglato un altro record, stracciando quelli precedenti dei due giocatori che hanno segnato l’ultimo decennio di questo sport, Messi e Cristiano Ronaldo. Mbappè infatti, è diventato il giocatore ad aver segnato piu gol in Champions League alla sua età, 22 anni e 58 giorni. Rapportando le reti realizzate dai due 11 volte Pallone d’Oro quando avevano le stesse candeline, il dato sembra essere sconcertante. 24 le reti messe a segno dal francese, contro le 17 dell’argentino e addirittura 0 per CR7, il quale aveva siglato il tabellino solamente una volta contro il Debrecen ai preliminari di Champions quando vestiva la maglia dello United. Che dire, il presente ma soprattutto il futuro del calcio, si chiama Killian Mbappè.