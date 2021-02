Mazzola: “L’Inter può arrivare allo scudetto, ma mai dare la Juve per spacciata”

TORINO- L’ultima giornata di Serie A ha visto un cambio nelle prime quattro posizioni della classifica. A comandare ora è l’Inter che, battendo la Lazio per 3-1, ha approfittato del ko del Milan a La Spezia per scavalcarlo e prendersi il primato. Al terzo posto c’è ora la Roma che, dopo il 3-0 rifilato all’Udinese, ha riscavalcato la Juve, sconfitta a Napoli sabato scorso. Intervistato dai microfoni di TMW, l’ex centrocampista e capitano dell’Inter Sandro Mazzola ha parlato così della lotta per lo scudetto:

“Inter al primo posto? E’ il segnale che è stato fatto un buon lavoro e se si va avanti così con forza e sacrifici si può arrivare all’obiettivo. Non so se il derby sarà decisivo, di sicuro è uno snodo importante: anche ai miei tempi quando andavo in giro per la città e incontravo gli interisti mi dicevano: ‘Vinciamo e siamo i primi di Milano’. E’ significativo anche per questo oltre che per il resto del campionato”.

Ora è tornato su grandi livelli Lukaku…

“I singoli diventano importanti se c’è un gruppo che funziona, altrimenti si perdono per strada. Occorre continuare così. Lukaku come numeri sta facendo un campionato eccezionale: cerco di vedere certi particolari e vedo che lui spesso guarda il campo per capire dove mettersi, stando nella posizione migliore anche per servire eventualmente i compagni”.

Il ko con lo Spezia lascerà delle scorie al Milan?

“Non credo. Non voglio dare suggerimenti ai rossoneri, ma se lo sanno gestire ti manda in campo con più rabbia”.

Brozovic-Calhanoglu sarà una delle chiavi della partita?

“Sì può essere però in queste gare serve in particolare un giocatore che possa dare esempio. E se tutti lo seguono può indicare la strada per la vittoria”

E la Juve?

“Mai dire che è fuori, l’ho imparato negli anni. Speriamo che non risalga, è sempre pericolosa”