Mazzia: “Juventus? Spero sia l’anno di Fagioli e Miretti”

Bruno Mazzia , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sui bianconeri: "In questo periodo si è parlato di più di altre vicende, c'è chi ha calpestato il nome della società e chi l'ha difesa a spada tratta. Questo sarà un anno sotto tanti punti interrogativi sotto l'aspetto tecnico. C'è molta attesa per rivederla in campo, la prima parte di stagione è stata poco gradevole. Anche se nel finale c'è stata una reazione d'orgoglio. La speranza è che questo 2023 possa regalarci più gioie.

L'ho allenata tanti anni fa, quindi un po' conosco l'ambiente, ma in questo momento la differenza dei valori è davvero notevole. La squadra lombarda avrà voglia di fare qualche punto, perché la classifica non è affatto positiva. La Juve è favorita, ma la Cremonese proverà a giocarsi le sue carte.

Troverà un'atmosfera calda, non caldissima perché i tifosi di casa non saranno così esasperanti. E' chiaro che sosterranno la loro squadra fino alla fine, però metà stadio sarà sicuramente bianconero per via dei numerosi supporters che abitano a Cremona e dintorni. Fagioli e Miretti? Sono due ragazzi giovani, di talento, in cui la società dovrà avere l'obbligo di crederci. Lo spero".