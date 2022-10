Mazzia fiducioso sulla Juve: “Per la gara di domani sensazioni positive”

Bruno Mazzia, ex calciatore della Juventus, ha analizzato la gara di domani, parlando di Adrien Rabiot e del futuro di Madama.

redazionejuvenews

Bruno Mazzia, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Sensazioni per domani? Sono positive, ma c'è sempre da aspettarsi un qualcosa che non possa andare. Ne abbiamo viste tante, purtroppo non è un periodo questo in cui ci sono delle certezze. Col Bologna ho visto una buona prova da parte di tutti, ma già domani sera molti calciatori dovranno dimostrare di adattarsi al blasone della Champions League".

Sul futuro: "Sono solo due partite, da tifoso aspetterei prima di prendere una posizione netta. Chiaramente lo spartiacque sarà la Coppa del Mondo, con i giocatori che voleranno in Qatar e gli altri che resteranno fermi due mesi. Non è facile, come dicevo, poter fare una previsione, a parte l'Atalanta che non è impegnata in Europa. Oggi l'Inter è in crisi e l'ambiente sembra avercela con Inzaghi, ma domani? E Mou, che aveva perso due partite di fila, si è rilanciato vincendo a San Siro. E' troppo presto per i giudizi definitivi, aspettiamo e vediamo come andrà".

Su Rabiot: "Ero rimasto sorpreso fosse stato ceduto in estate, ma si vede che Allegri ha molta fiducia. E per me ha ragione, perché pur non godendo di grandi qualità tecniche è sempre in grado di sfornare delle buone prestazioni. E' un giocatore continuo, di rendimento. Il suo recupero, a mio avviso, equivale ad un nuovo acquisto".