Mazzia: “Fagioli mi piace molto, Rovella bravo. Vlahovic è vecchio stile…”

Bruno Mazzia , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: " Fagioli ? Ho conosciuto bene Del Piero visto che l'ho allenato a Padova, a me sembra improbabile che ad oggi Fagioli possa avere un rendimento simile. Penso sia ancora troppo presto paragonare una leggenda e un giovane che sta trovando continuità e presenze nell'arco di questa stagione. Il ragazzo, però, ha dimostrato qualcosa di buono, a me piace molto.

Rovella? E' molto bravo, ma un conto è giocare nella Juve e un altro nel Monza. Non è che non ho fiducia in lui, però i giovani devono maturare in squadre di alto livello. Rovella promette bene, non vorrei si trasformasse in una meteora. Per questo, sono sicuro che i dirigenti bianconeri sapranno bene come gestire al meglio il suo prossimo futuro.