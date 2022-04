Mazzarri: “Vorrei rendere difficile la vita alla Juve”

Il tecnico del Cagliari ha presentato la partita in programma questa sera contro la Juventus in Sardegna, e valevole per la trentaduesima giornata di Serie A

“Io sto 24 ore al giorno a guardare tutto, chiaro che a Udine abbiamo fatto degli errori macroscopici ma bastava non andare allo sbaraglio in alcuni momenti per non esporci al contropiede dei friulani. Abbiamo fatto tanto video e credo che i ragazzi ora hanno capito. Chiaro che la verifica sul campo io la devo avere domani. Ma poi dopo la Juventus non credo avremo solo avversari forti, e dico che abbiamo già sorpreso l’Atalanta e altre squadre di livello superiore. In casa inoltre avremo il dodicesimo uomo in campo come i tifosi hanno sempre fatto. Speriamo nell’impresa anche con le big, anche in trasferta abbiamo sempre avuto tanto sostegno. Non faccio calcoli, pensiamo alla Juventus come se fosse l’ultima di campionato. Ci sono 21 punti ancora, se non facciamo errori clamorosi come nelle ultime partite possiamo giocarcela fino alla fine. A oggi sapete dove siamo in classifica”.