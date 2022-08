Mauro: “Juve ingiudicabile senza Bonucci, Pogba, Di Maria e Chiesa”

L'opinionista ed ex calciatore bianconero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato il momento della squadra di Max Allegri

redazionejuvenews

Massimo Mauro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato il momento della Juventus. Queste le sue parole: "Io credo che non sia giudicabile senza Bonucci, Pogba, Di Maria e Chiesa. Soprattutto questi ultimi due sono troppo importanti per la manovra offensiva, quindi penso che sia opportuno rimandare giudizi ed eventuali critiche a quando vedremo la squadra non dico al completo, ma almeno meno rattoppata. O pensiamo che se togliamo tre o quattro giocatori di questo livello a Inter, Milan, Napoli o Roma poi non vadano in difficoltà?", ha puntualizzato.

I giovani bianconeri invece sono sembrati pronti: "Io credo di sì. Soprattutto Miretti mi sembra pronto. E poi alla Juve, secondo me, in questo momento serve una ventata di freschezza, quel pizzico di spavalderia che non fa male. Con la Samp mi è sembrato che ci fosse un po' troppa prudenza. Ecco, i giovani magari potrebbero portare almeno un po’ di sana incoscienza".

Massimiliano Allegri, dopo la gara di Marassi, ha parlato dell'importanza delle categorie dei giocatori: "Ma certo. I campioni sono campioni perché ti fanno alzare il livello. Quando non ce li hai, è normale che perdi qualcosa e fai più fatica a vincere le partite. La scorsa settimana abbiamo visto Di Maria cosa ha dato alla Juve. Ma se l’argentino è indisponibile non è che puoi sostituirlo con un altro della stessa classe e allora ovviamente perdi qualcosa".

Sabato ci sarà la sfida con la Roma all'Allianz Stadium: "Purtroppo non penso che a livello tattico ci siano molti margini di cambiamento, finché non saranno recuperati alcuni degli uomini chiave. L’unica è valutare se sarà possibile inserire qualche giocatore diverso. Per esempio Miretti e Rovella a Marassi sono entrati molto bene in partita. Però non voglio sostituirmi ad Allegri: se certi giocatori scendono in campo e altri no c’è di sicuro un motivo che solo l’allenatore conosce al 100%".