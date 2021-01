Mauro: “Ronaldo in involuzione. La Juve così costruisce male il suo futuro”

TORINO- Nel suo editoriale per Repubblica, Massimo Mauro ha voluto commentare l’attuale situazione della Juventus dopo il ko di “San Siro” contro l’Inter: “L’Inter ha giocato una partita meravigliosa: due gol, ne poteva fare 5, ha lasciato un solo tiro alla Juve a 4′ dalla fine. Mi sembra che Conte e i giocatori abbiano fatto il massimo. I nerazzurri hanno messo inoltre in mostra un difensore di livello mondiale che è Bastoni: intelligente e ottimo dal punto di vista tecnico, bravo non solo in copertura ma anche nell’impostazione. Insomma, tutti sono stati al livello di una partita del genere. Sempre dietro la linea della palla, tosti, giocatori pronti ad aiutarsi l’uno con l’altro. La Juve dal canto suo ha confermato il campionato altalenante che ha fatto finora. C’è stata un’ampia scelta per trovare il peggiore in campo. Ronaldo attraversa una involuzione preoccupante: invece di prendere per mano la squadra si allontana dalla porta, gira al largo, non fa il leader.

Male anche Chiesa, e Morata, salvo solo Chiellini per la grinta mostrata nel duello con Lukaku. Si prefigura un campionato preoccupante, con le incognite aggiuntive della Supercoppa di mercoledì prossimo contro il Napoli e la Champions con il Porto. Con una squadra giovani puoi mettere in conto una annata senza vittorie, ma così si costruisce male anche per il futuro. Dalla sconfitta non è possibile trarre niente di positivo per i giocatori, ma potrebbe invece avere delle indicazioni Pirlo: il tecnico deve convincersi che Bentancur non può essere il faro della squadra e che serve un centrocampo da proporre con continuità. In pratica quello che fa l'Inter con i soliti Vidal, Barella e Brozovic".