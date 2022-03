Mauro: “Pogba da mezzala può ancora fare la differenza”

Massimo Mauro ha rilasciato delle dichiarazioni sulla possibilità di vedere nuovamente Paul Pogba a Torino in estate.

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus e attualmente opinionista, ha rilasciato delle dichiarazione a La Gazzetta dello Sport sul possibile arrivo di Pogba in bianconero a giugno. Da qualche ora, infatti, sembra esserci stato un nuovo avvicinamento tra il francese e la Vecchia Signora. Ecco le sue parole sul centrocampista del Manchester United: "Pogba si è consacrato nei Mondiali vinti con la Francia: in quel torneo si è davvero portato dietro tutto il centrocampo di Deschamps. Non da regista, ma da mezzala è certamente un giocatore ancora giovane che può fare la differenza. In Italia era anche straripante fisicamente, quando ha giocato in modo stabile con Conte. Antonio gli aveva fatto capire che la panchina sarebbe stata adatta a lui se non sveltiva e non toglieva fronzoli al suo gioco, e lui lo fece. In area di rigore avversaria era dominante, non lo teneva nessuno in quegli anni. Tanto che la Juve poi lo ha venduto a 110 milioni."