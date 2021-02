Mauro: “La presenza di Chiellini è una svolta per la Juve”

TORINO – L’ex centrocampista della Juve Massimo mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Repubblica.it, dove ha commentato sia l’agguerrita lotta scudetto che si sta delineando, sia il momento di forma che stanno attraversando i bianconeri. Si è poi soffermato sul rientro in campo di Giorgio Chiellini, definito da lui come la svolta della stagione.

SULLA JUVE – “Quando la Juve gioca come fatto al Ferraris contro la Sampdoria, lascia poche chance all’altra squadra: Arthur e Bentancur bravissimi, Cuadrado sempre più leader, ed anche Ronaldo che gioca per gli altri. Sottolinerei però soprattutto la prova di Chiellini: la sua intensità nell’andare a recuperare la palla con la difesa alta e la svolta al gioco della Juve. Un vero fuoriclasse nella capacità di interpretare la partita.

SULLA LOTTA SCUDETTO – Passo all’Inter, che ha dilagato. Sbloccata nei primi minuti la gara con il Benevento è diventata facile, anche se la squadra di Inzaghi ha reagito bene ed ha fatto la sua dignitosa figura. Solo che l’inter è troppo più forte, e quando ha spazio per andare in contropiede diventa irresistibile. L’unica nota stonata è Perisic, che mi sembra poco in sintonia. La più positiva invece riguarda Eriksen: ha sbagliato un solo passaggio in 90′, è stato determinante su calci piazzati, ha dato ordine alla squadra. Finalmente può essere considerato un valore aggiunto per Conte. In testa comunque c’è sempre il Milan, che sta tirando un po’ il fiato ma vince. Ed il segnale è buono. La curiosità è che in questo momento è la squadra che sta trainando Ibrahimovic e non il contrario: significa che il lavoro fatto da Pioli è veramente notevole. E poi a gennaio sono arrivati acquisti molto buoni, da Tomori a Mandzukic: gente che corre, che sportivamente parlando picchia, che fa la prestazione e sarà utilissima fino al termine del campionato. E se Ibra la smettesse di tirare i rigori sarebbe ancora meglio”.