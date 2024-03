Mauro: “La Juventus non esonererà Allegri, ne lui si dimetterà”

Intervistato a TvPlay, Alberto Mauro, firma de Il Messagero, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco le sue parole: “Ci sono tanti pensieri nella Juve. Da parte dei tifosi c’è quello su futuro della guida tecnica ma ora ci sta pensando anche la società. Fino a 3 mesi fa non c’era discussione sul futuro di Allegri, se non il rinnovo. Adesso il bilancio si è spostato ed il club sta riflettendo. Non su un esonero perché non c’è certezza che un eventuale sostituto possa fare meglio da qui alla fine. I dubbi alimentati dai risultati sono per la prossima stagione. Da quando è arrivato Giuntoli i rapporti sono cambiati. Quello tra lui e Allegri non è mai stato ‘baci e abbracci’, in questo momento le riflessioni a fronte dei risultati portano a considerare delle alternative per la stagione prossima. Allegri ha un contratto fino al 2025, credo si parlerà quindi di una risoluzione o una buonuscita, credo più la seconda. Non immagino Allegri fare un’uscita alla Sarri con le dimissioni per intenderci”.