Mauro: “La Juventus dovrebbe ripartire da qualche ex giocatore”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla situazione societaria di Madama, in difficoltà dopo le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto i bianconeri nelle ultime settimane. Ecco le sue parole: " La Juve potrebbe ripartire da qualche ex giocatore, considerando quanto sia stato decisivo, ad esempio, Paolo Maldini al Milan? Se vieni dallo spogliatoio e sei credibile, sei già avanti. Chi ha vissuto la psicologia del campo infatti, quando è intelligente, non sbaglia.