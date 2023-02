Mauro: “Mancano grinta e determinazione, marchi di fabbrica della Juve”

Dopo la vittoria in Coppa Italia, la Juventus cerca riscatto anche in campionato. Dopo la notizia della penalizzazione infatti non è arrivata più la vittoria. Intervistato da Tuttosport, Massimo Mauro ha parlato del momento bianconero: "Se io fossi nei panni dei giocatori della Juventus, non avrei questo tipo di difficoltà mentale. I problemi sono seri, per carità, ma non sono della squadra. Anzi, il gruppo ha l’opportunità di ricompattarsi ancora di più, è un motivo per essere giustamente incazzati e fornire finalmente una prestazione al cento per cento, tirare fuori grinta e determinazione, che sono marchi di fabbrica storici della Juventus, fanno parte del suo DNA. Questo è quello che è mancato in questo gruppo".