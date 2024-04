Mauro: “Il lavoro di Giuntoli alla Juventus sarà più complicato”

Dagli studi di Pressing, Massimo Mauro ha parlato del lavoro che si prospetterebbe a Cristiano Giuntoli nella Juventus. Ecco le sue parole: "Giuntoli deve fare un gran lavoro, direi quasi che deve trasformare la squadra. Se penso al lavoro fatto a Napoli, è riuscito a dare a Spalletti che poi ha fatto giocare la squadra meravigliosamente bene, è riuscito a vincere lo scudetto. Alla Juve mi sembra un po' più complicato questo perché la Juve fa concorrenza alle squadre che vincono in Europa e parlare di Next Gen e di attenzioni al bilancio mi sembra incompatibile con una Juventus che possa competere in Champions League e vincere lo scudetto l'anno prossimo o Giuntoli farà dei miracoli. Juventus bruttarella contro il Torino? Non sono d'accordo. Prossimo allenatore? Dobbiamo vedere se Thiago Motta è disposto ad andare alla Juventus con questi discorso di sostenibilità".