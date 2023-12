Mauro: “Allegri intelligente e umile. Juve lì per grandi meriti suoi”

Ospite a Pressing, Massimo Mauro ha parlato delle chance della Juventus di conquistare il titolo di squadra vincitrice della Serie A. Ecco le sue parole: "L'Inter è l'unica squadra che a difese schierate è capace di creare 7-8 palle gol tranne che con la Juve. La Juventus è così brava a giocare senza palla e a difendere gli spazi. Sarà l'avversaria fino alla fine ma l'Inter di adesso sei sicuro che arriverà fino in fondo. La Juve per arrivare fino in fondo davvero non deve sbagliare niente. Se perde punti contro qualche piccola è fritta perché non ha dalla sua parte il poter di scardinare le difese schierate invece l'Inter vista così è impressionante. Allegri fuoriclasse della Juventus? Allegri è un uomo talmente intelligente e umile che è riuscito a far diventare la Juventus la squadra che contenderà lo scudetto all'Inter e non era scontato visto che cosa ha attraversato alla Juventus in questi anni perché una cosa bisogna dire".