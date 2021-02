Maurizio Sarri rifiuta una panchina: rimane ancora senza impiego

TORINO – Nuove notizie per la Juventus, che non smette mai di essere al centro delle voci di possibili operazioni di mercato. In questo mese di gennaio, infatti, la società bianconera ha messo a segno diversi colpi, pur non portando a termine nessun affare clamoroso. Sono stati piazzati diversi giocatori, come Sami Khedira e Rolando Mandragora, mentre altri in prestito sono stati spostati, come Daniele Rugani. Inoltre, è stato acquistato Nicolò Rovella, un grande colpo in prospettiva. Il giovane centrocampista, infatti, è una delle migliori promesse del nostro calcio e si trasferirà alla Vecchia Signora tra 18 mesi, quando finirà il suo prestito al Genoa.

Tuttavia, il club non è ancora riuscito a mettere a segno uno dei più importanti colpi in uscita. Stiamo parlando dell’ex tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri, attualmente senza alcun impiego. Esonerato quest’estate dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League contro l’Olympique Lione, il mister toscano è rimasto sempre a libro paga della Juve, senza però allenare. Negli ultimi mesi, il suo nome è stato accostato a diverse squadre, anche di Serie A. La più probabile sembrava essere la Fiorentina di Rocco Commisso. Il club viola, però, ha scelto di affidare la panchina a Cesare Prandelli dopo l’esonero di Beppe Iachini.

Secondo quanto riportato da Sky Sports, inoltre, nelle ultime ore Sarri avrebbe rifiutato un’altra panchina e, di conseguenza, rimane senza impiego. L’ex allenatore bianconero avrebbe ricevuto un’offerta dall’Olympique Marsiglia, intenzionata a rimpiazzare André Villas Boas. Tuttavia, l’ex allenatore anche di Chelsea e Napoli avrebbe detto di no, preferendo aspettare la prossima estate. Al momento, dunque, rimane ancora senza una panchina, pur continuando a percepire lo stipendio dalla Juventus. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<