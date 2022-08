Matuidi: “Non mi aspettavo Dybala andasse alla Roma, Di Maria speciale”

Blaise Matuidi, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua sull'addio di Paulo Dybala dalla Juventus, parlando anche di Pogba.

redazionejuvenews

Blaise Matuidi, calciatore dell'Inter Miami ed ex Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, parlando di Dybala e Di Maria, ma toccando anche altri temi. Ecco le sue parole sulla Joya: "La cosa bella è che in questo progetto noi calciatori siamo protagonisti come fossimo in una squadra. Così chiamo Paulo e decidiamo senza intermediari. Sincero? Non me l’aspettavo andasse alla Roma. Credo che alla fine sia Paulo che la Juventus avessero voglia di qualcosa di diverso, ma il passato resta. Certo, è stato fondamentale, meraviglioso in bianconero. A Torino sentiranno la sua mancanza anche fuori dal campo. Chi ci perde? Io prendo sempre le difese di Paulo: ci rimette di più la Juve".

Su Pogba e Di Maria, i due nuovi acquisti di cartello della Vecchia Signora in questa sessione di calciomercato: "Per la Juve riavere Paul è incredibile. Pogba è straordinario e non si pensi che questo infortunio possa condizionarlo. L’ho incontrato a luglio qui a Miami, era carico a mille. E sono convinto che farà bene. Di Maria? L’acquisto di Angel, con cui ho giocato al Psg, mi ha dimostrato per l’ennesima volta che la Juve è sempre la Juve. Di Maria è speciale. Con Paredes non ho mai giocato, ma può essere un innesto di qualità".

Sulla gara in Champions League tra Juventus e PSG, prima partita del girone in programma il 6 settembre in casa dei francesi: "Una sfida eccezionale. Il Psg ha stelle mondiali e l’attacco con Mbappé, Messi e Neymar fa paura. Ma se c’è un allenatore che sa ingabbiare certi talenti, è Allegri. Cosa ne penso di Allegri? Stiamo parlando dello stesso allenatore che ha vinto di tutto in Italia e fatto due finali di Champions? Vogliamo davvero discuterlo? È una garanzia. La Juve sta inaugurando un nuovo ciclo e può servire tempo".