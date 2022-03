Matuidi: “Dybala? Sono sorpreso. Non sarà semplice sostituirlo”

L'ex centrocampista della Juventus ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Inevitabilmente ha toccato l'argomento del giorno.

redazionejuvenews

Blaise Matuidi ha lasciato un bel ricordo alla Juventus. Tre stagioni in bianconero, in cui ha collezionato 133 presenze. Tanta sostanza e sacrificio messi in campo. Con la Vecchia Signora si è tolto anche grandi soddisfazioni, portando a casa tre scudetti e una Coppa Italia. Nel 2020 poi ha lasciato la Juventus e da allora sono cambiate tante cose. E ora un altro capitolo si chiuderà: quello di Paulo Dybala in bianconero, dopo ben 7 anni. Il centrocampista francese, che è stato compagno della Joya, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha detto la sua sull'argomento del giorno.

Queste le sue parole: "Ho un ottimo rapporto con Dybala. Ho sentito la notizia ma ancora non ho avuto modo di parlarne con lui. Paulo è un grande uomo oltre ad essere un grande giocatore. Sono molto sorpreso perché penso che per la Juve non sarà facile sostituirlo. L'unica spiegazione è che la Juve abbia deciso di rinnovare la squadra. So che è difficile da accettare, ma bisogna saper voltare pagina in queste situazioni".

La squadra bianconera dovrà ripartire in modo diverso, con Allegri al timone: "Nessuno conosce la Juve meglio di lui, non c'è una persona più adatta. Però ci vuole tempo, perché lui è bravissimo ma non ha la bacchetta magica".

Sulla sua passata esperienza e sulle prospettive della sua ex squadra, il centrocampista ha aggiunto: "A Torino ho passato tre anni bellissimi, ho ricordi fantastici dei tre scudetti vinti, dei compagni e dei tifosi. Ho avuto la fortuna giocare in una squadra di altissimo livello e ne sono fiero. Poi però era arrivato il momento di cambiare e l'ho capito grazie al Covid. Per lo scudetto penso che la Juve possa fare lo scherzetto. Mentalmente sono forti e non a caso il motto è Fino alla fine", ha concluso.