Mattioli: “Se metti Manna ds, devi mettere un allenatore navigato”

Anche il giornalista Rai Mario Mattioli è stato ospite a TMW Radio, durante Maracanà per commentare le parole di Scanavino: "Occorre avere fiduciae attendere. Io mi attendevo la notizia di Giuntoli. Manna lavora e ben da tempo alla Juve, basti ricordare i giovani che hanno debuttato in prima squadra. E' bravo, non voglio essere frainteso, ma la Juve deve tornare a essere la Juve. Mi sarei aspettato un accordo con ADL per Giuntoli, che ha un gruppo di lavoro straordinario".