Mattioli: “I rinforzi non hanno dato supporto alla Juventus”

Ecco l'opinione del giornalista RAI sui rinforzi arrivati in bianconero: "Paredes uno come tanti, Di Maria forse non può dare di più..."

redazionejuvenews

A TMW Radio si è espresso il giornalista Rai Mario Mattioli. Ecco il suo giudizio sulla Juve: "La Juventus ha fatto una bella partita, peccato, ha avuto le sue occasioni e non me la sento di criticare Allegri. Avere il coraggio di mettere Kean e Iling piuttosto che Milik o Vlahovic, oppure Kostic, era a la cosa giusta da fare. E poi vediamo i cambi: Vlahovic ha fatto il suo, Suso ha spaccato la Juventus, e poi Chiesa. Ho chiesto tutta la partita di mettere lui e tirare fuori Di Maria ama a questo punto meglio l'argentino che lui. Si è mngiato almeno due gol. E poi i rinforzi della Juventus per ora non sono stati in grado di dare un supporto alla Juventus, perché sarebbe bastato poco per passare. E parlo di Pogba, Di Maria, Chiesa.

E infine: "Paredes è un giocatore come tanti, ha contribuito allo sfiancamento di Locatelli anzi. Sono mancati gli acquisti che dovevano fare la differenza. Di Maria non può giocare una partita del genere così, forse non possono dare più niente. Allegri forse doveva saperlo, perché nell'ultimo mese l'argentino è mancato clamorosamente. La rosa della Juventus meriterebbe un gioco, una predominanza nelle partite che non riesce a dare, perché? Iling ha fatto un lavoro bestiale, ma la Juventus non può soccombere a una squadra di questo genere, ma lo fa anche in Italia. Questo è il problema di fondo".