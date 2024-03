Mattioli: “Il centrocampo della Juve non riesce a fare entrambe le fasi”

Intervistato a Radio Bianconera, Mario Mattioli ha parlato del momento di stagione della Juventus . Ecco le sue parole: " Serve tornare indietro alla sifa contro l' Empoli , condizionata dall'espulsione di Milik e da altri episodi sfavorevoli ai bianconeri. Da allora si è rotto il giocattolo, probabilmente la squadra stava tanto di più rispetto alle sue reali possibilità. C'è stato poi il cambio di Allegri che veniva puntualmente attaccato per il gioco e le vittorie di corto muso. Max ha pensato di alzare il baricentro, si sono viste prestazioni più belle, ma alla fine la Juve ha cominciato ad incassare gol e perdere o pareggiare partite che avrebbe dovuto portare a casa".

Mattioli ha proseguito: "A mio avviso il centrocampo bianconero non è in grado di fare entrambe le fasi, servono giocatori di un certo spessore. Nell'Inter una delle riserve è Frattesi che gioca in Nazionale. Futuro di Allegri? Qualche mese fa sono stato a cena con un membro della proprietà e mi ha ipotizzato una piramide societario con Platini, Chiellini e Conte”.