Mattioli: “I ricambi della Juventus non sono all’altezza dei titolari”

Intervistato a Tmw Radio, Mario Mattioli ha parlato della rosa della Juventus . Ecco le sue parole: "E' andato tutto bene alla Juventus giocando con 12-13 uomini, quando ti sono venuti a mancare altri a centrocampo, ecco che entrano Nicolussi Caviglia e Miretti , che diventeranno magari titolari, ma così ora non vai da nessuna parte. Si sono pagate le assenze, perché la Juve non ha un organico sufficientemente preparato per vincere lo Scudetto, indipendentemente da chi c'è in panchina. Se non si fa un organico in grado di vincere un campionato, inutile parlare. L' Inter ha dei ricambi all'altezza".

Il giornalista ha proseguito: "Tutto questo non giustifica i 17 punti di ritardo dei bianconeri, questo è vero. Per me con Koopmeiners arriverà un altro centrocampista, in difesa serve un centrale, perché per quanto sia estimatore di Gatti, però deve ancora prendere le misure per una difesa che deve essere da Scudetto. Al di là dell'allenatore servirà un organico che possa competere a tutti i livelli e completi le falle evidenti quest'anno. Soprattutto in mezzo al campo".