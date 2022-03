Matthaus: “C’è chi è uscito sottovalutando il Villarreal”

L'ex Inter, intervistato da Sky Sport Deutschland per il suo compleanno ha parlato degli spagnoli, prossimi avversari europei del Bayern.

Queste le sue parole: "La squadra spagnola può sembrare un avversario facile da incontrare nei quarti di finale di Champions, ma devono essere affrontati con una certa attenzione. Sono una squadra molto esperta, che ha appena vinto l'Europa League. Hanno anche battuto la Juventus in trasferta per 3-0. È vero che non ci sono grandi nomi nella rosa, ma altre squadre sono uscite contro di loro per averli sottovalutati". Parole che suonano come una frecciatina alla Juve da parte di un ex Inter. Il Bayern di certo partirà con i favori del pronostico, ma non sarà una sfida scontata come potrebbe sembrare. L'anno scorso il Sottomarino Giallo aveva sorpreso tutti con il suo cammino in Europa League, partendo sottotraccia e arrivando fino in fondo, battendo poi una grande come il Manchester United in finale. Una squadra che sa come ci si comporta in coppa.