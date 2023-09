Matthaus rivela: “A 19 anni potevo andare alla Juventus…”

Lothar Matthaus, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, svelando un retroscena di calciomercato di molti anni fa.

Lotar Matthaus, ex calciatore, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport, parlando anche della Juventuse svelando un interessante retroscena di mercato. Ecco le sue parole: "A 19 anni la Juve mi offriva 20 volte di più di quello che prendevo al 'Gladbach, ma non era il momento giusto: sapevo che dovevo fare altri passi prima del salto in Italia e dei grandi guadagni. Quando sono andato in MLS da vecchio prendevo meno che al Bayern, ma volevo una nuova esperienza di vita.

Gli ex dirigenti, Salihamidzic e Kahn, gli avevano promesso che l’avrebbero lasciato andare via, poi al Bayern è cambiato tutto, anche l’allenatore, e volevano tenerselo stretto: da lì i problemi nella trattativa, ma poi ha vinto la volontà di Benji. Lo conosco bene, è un giocatore super professionale. Al Bayern era in una squadra superiore, ma lui non voleva fare più il terzino come con Tuchel. Si sente un centrale e l’Inter con lui ha fatto un gran colpo.

Anche il Milan ha operato con intelligenza sul mercato ed è partito molto bene. Sarà un derby eccellente, ma mi auguro che il gap rimanga e l’Inter stia sempre un po’ più su. Anche di poco, anche di un golletto: basta un 1-0 sofferto, senza il dominio avuto in Champions, per mantenere la supremazia in città. Poi, per lo scudetto la sfida è ancora molto lunga e col tempo può succedere di tutto".

