Mattei: “Juventus bestia nera della Lazio, ma quest’anno più abbordabile”

Mattei ha parlato della sfida tra Juventus e Lazio: per il giornalista i bianconeri sarebbero stati la recente bestia nera dei biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato di alcuni temi caldi del mondo del calcio. Tra questi, il giornalista ha analizzato il prossimo match di Serie A tra Juventus e Lazio. Ecco le sue parole: "Tradizionalmente la Juventus è una bestia nera della Lazio. Arrivano entrambe da due vittorie, anche se la squadra di Allegri continua a mascherare delle mancanze tecniche importanti. Danilo e Bremer sono due certezze difensive, Gatti non è ancora esploso, Alex Sandro è un problema. A centrocampo ci sono delle grosse lacune, ragazzi come Fagioli e Miretti non possono ancora essere considerate delle certezze. Stiamo parlando di un club che, dovendo abbassare molto il monte ingaggi, si è dovuta affidare molto ai giovani".