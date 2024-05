Matri: “La Juventus aveva un vantaggio iniziale rispetto all’Inter…”

Dagli studi di DAZN, Alessandro Matri ha comparato la situazione della Juventus a quella dell'Inter a inizio stagione. Ecco le sue parole: "Ad Allegri non cambiano la rosa, c’è da dir quello. Mentre Inzaghi è arrivato e sono andati via Lukaku e Hakimi. Non è partito dalla base di Conte. È arrivato Dzeko, ma è subentrato con due grandi perdite. Poi, a mio avviso, quell’Inter partiva comunque favorita però ripartendo da un’ossatura diversa. La mentalità è stata data da Conte e gli va riconosciuto perché quando lui entra in una società che a volte perde la fame della vittoria dà incisività in tal senso con mentalità vincente. Ha fatto riassaporare la vittoria a giocatori che non avevano ancora vinto in carriera quindi ha alzato il livello della squadra. Poi il resto è avvenuto dopo, sicuramente anche Marotta ha inciso molto: nel portare Conte e nel mercato dopo".