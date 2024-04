Matri: “Juventus incostante nonostante l’assenza delle coppe”

Dagli studi di DAZN, Alessandro Matri ha commentato il pareggio rimediato dalla Juventus contro il Torino. Ecco le sue parole: "La Juventus deve essere capace di indirizzare le partite, se riesce a sfruttare una delle due occasioni avute nel primo tempo indirizza la partita. Nel primo tempo s'è vista una Juve, nella ripresa un'altra Juve come contro la Fiorentina. E' molto una costante, non so quanto sia legata questa situazione alla condizione fisica, mi viene in mente quello anche se è una squadra senza Coppe. Rabiot in queste partite deve fare la differenza, per caratteristiche sue e del Torino può essere molto l'ago della bilancia. Reazione di Chiesa al cambio? Magari dovuta anche al fatto che avrebbe voluto incidere di più".