Matri: “Juventus da Scudetto? Il prossimo anno ma a una condizione…”

Scudetto sì ma non quest'anno. Intervenuto dagli studi di DAZN, Alessandro Matri , ex attaccante tra le altre della Juventus , ha parlato delle prospettive della squadra bianconera. Per l'ex calciatore sarebbe ancora prematuro parlare di vittoria del titolo in questa stagione, nonostante la squadra di mister Allegri sia al momento ai vertici della classifica.

Ecco cosa ha detto: "La squadra deve acquisire più consapevolezza e arrivare pronta il prossimo anno per lottare per il primo posto, senza avere altri dubbi. Tutto passa dalla crescita in questa stagione. Non è stata una gara del tutto convincente, ma in fase di possesso ho visto una Juve troppo frettolosa, troppo alla ricerca delle giocate individuali".