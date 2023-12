Matic: “Pogba al Manchester United era spesso ritardatario”

Nemanja Matic , ex calciatore del Manchester United , ha detto la sua su Pogba , centrocampista della Juve . Ecco le sue parole: "Al Chelsea i giocatori erano professionali, puntuali, mai in ritardo mentre al Manchester United questo avveniva quasi ogni giorno.

Tra i giocatori sempre in ritardo vi erano Paul Pogba, Jadon Sancho e un altro paio di giocatori. Il resto della squadra che era sempre puntuale si arrabbiò, pertanto decidemmo di istituire una specie di comitato disciplinare interno con me come presidente. Ho appeso al muro un foglio dove ho annotato i nomi delle persone che arrivavano in ritardo.